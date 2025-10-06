Yakuza Kiwami 3 меняет правила игры: ремейк больше не просто "улучшенная версия", а новое понимание самой сути серии

После ремейков первых двух частей RGG Studio официально представила Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties — масштабное возвращение Кирю и одно из самых амбициозных переосмыслений в истории франшизы. В интервью ThisIsGame на Tokyo Game Show 2025 разработчики признались, что теперь термин «Kiwami» получил совершенно иное значение.

«Для нас “Kiwami” больше не означает простое техническое обновление, — объяснил директор студии Ёкояма Масаёси. — Это переосмысление и переинтерпретация наследия, которое мы создавали годами. Мы хотим превратить его в совершенно новый развлекательный продукт. Yakuza 3 станет первым проектом, отражающим эту философию».

Если Yakuza Kiwami 1 и 2 полностью перестраивались с нуля из-за перехода с PS2 на современные платформы, то третья часть, изначально созданная для PS3, не нуждается в столь радикальной переделке. Вместо этого команда сосредоточилась на глубоком драматическом и эмоциональном переосмыслении.

Режиссёр проекта Рёсукэ Хории отметил, что разработчики давно хотели исправить моменты, которые в оригинале выглядели неоднозначно: «Мы добавили множество новых сцен, чтобы сделать историю более трогательной и живой. Были изменены и некоторые старые эпизоды — актёры исполнили их с новым эмоциональным оттенком. Теперь грустные сцены стали ещё более пронзительными».

Помимо сюжетных дополнений, Окинава в игре полностью переработана: исправлены старые проблемы, убраны лишние пустые зоны, добавлены новые побочные задания и улучшена навигация. Разработчики подчеркнули, что спустя 16 лет после оригинала они «наконец увидели, что можно улучшить, не потеряв дух исходной игры».

Ёкояма пообещал, что поклонников ждут «несколько по-настоящему удивительных моментов», которые смогут застать врасплох даже тех, кто досконально знает оригинал.

Релиз Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties состоится 12 февраля 2026 года на PC (Steam), PlayStation 5/4, Nintendo Switch 2 и Xbox Series.

Теперь слово Kiwami — это не просто ремейк, а новое видение легенды о Драконе Додзимы.