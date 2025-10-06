Yakuza Kiwami 3 меняет правила игры: ремейк больше не просто "улучшенная версия", а новое понимание самой сути серии

После ремейков первых двух частей RGG Studio официально представила Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties — масштабное возвращение Кирю и одно из самых амбициозных переосмыслений в истории франшизы. В интервью ThisIsGame на Tokyo Game Show 2025 разработчики признались, что теперь термин «Kiwami» получил совершенно иное значение.
«Для нас “Kiwami” больше не означает простое техническое обновление, — объяснил директор студии Ёкояма Масаёси. — Это переосмысление и переинтерпретация наследия, которое мы создавали годами. Мы хотим превратить его в совершенно новый развлекательный продукт. Yakuza 3 станет первым проектом, отражающим эту философию».
Если Yakuza Kiwami 1 и 2 полностью перестраивались с нуля из-за перехода с PS2 на современные платформы, то третья часть, изначально созданная для PS3, не нуждается в столь радикальной переделке. Вместо этого команда сосредоточилась на глубоком драматическом и эмоциональном переосмыслении.
Режиссёр проекта Рёсукэ Хории отметил, что разработчики давно хотели исправить моменты, которые в оригинале выглядели неоднозначно: «Мы добавили множество новых сцен, чтобы сделать историю более трогательной и живой. Были изменены и некоторые старые эпизоды — актёры исполнили их с новым эмоциональным оттенком. Теперь грустные сцены стали ещё более пронзительными».
Помимо сюжетных дополнений, Окинава в игре полностью переработана: исправлены старые проблемы, убраны лишние пустые зоны, добавлены новые побочные задания и улучшена навигация. Разработчики подчеркнули, что спустя 16 лет после оригинала они «наконец увидели, что можно улучшить, не потеряв дух исходной игры».
Ёкояма пообещал, что поклонников ждут «несколько по-настоящему удивительных моментов», которые смогут застать врасплох даже тех, кто досконально знает оригинал.
Релиз Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties состоится 12 февраля 2026 года на PC (Steam), PlayStation 5/4, Nintendo Switch 2 и Xbox Series.
Теперь слово Kiwami — это не просто ремейк, а новое видение легенды о Драконе Додзимы.
Молодцы, перепишите полностью сценарий 3 части, это позорище на имени Yakuza.
Единственная пососная, сюжетно, часть - это четвëртая. По сравнению с ней даже клоунский Пират на Гавайях кажется верхом адекватного поведения.
Тройка была худшей только в аспекте боевой системы. Что оригинал, что ремастер - Блокудза.
То есть брат-близнец важного персонажа для Кирю (про которого даже сами разрабы больше ни разу не упоминали далее), возня с детьми треть игры, реакции ГГ на многие вещи (в том числе и смерти персонажей), которые полностью отличаются от того самого Кирю в остальных частях (виноват полностью ублюдский сценарий), про боевую систему вообще молчу, это было все хорошо в Yakuza 3? Серьезно? То есть абсолютно в сценарии ничего не смутило, да?
То есть тебе сценаристы настолько насрали на глаза и уши, что ты с радостью такое принял? Как это вообще?))
Третья часть просто в начале не оправдывала привычных ожиданий, что Кирюха должен сразу бросаться в мясорубку. Близнец был самым простым способом его таки туда загнать. Не более того. Одноразовый Макгаффин был почти в каждой игре серии, и тут он не самым худшим образом реализован. Нам и на изначального брата было как-то параллельно, т. к. мало экранного времени уделялось. Кашиваги и то больше эмоций всегда вызывал. У игры хватает плюсов, особенно злодей Мине, который второй после Годы. На третьем месте пожалуй Нишикияма нытик. Остальных злодеев даже имени не вспомнить.
Забавно, что я все ждала когда выйдут переводы для 4,5 и 6 части. А получается так, что скорее пройду по порядку кивами, нежели наши ребята соизволят выпустить переводы.
Это которые Like a Dragon Kiwami? Да они скам, объявляются раз в несколько месяцев, что-то вбрасывают и потом опять пропадают. У них перевод Shenmue 2 самый запрашиваемый и по их же словам готов полностью, а редактора почти завершена, но они его не выпускают. А сейчас протянули время настолько что Сега официальные переводы к Якудзам совсем скоро выпустит. При этом донаты охотно берут.