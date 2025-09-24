Yakuza Kiwami 3 выйдет с новым спин-оффом Yakuza 3 Gaiden: Dark Ties

Ryu Ga Gotoku Studio подтвердила: вместе с Yakuza Kiwami 3 игроки получат совершенно новую игру — Yakuza 3 Gaiden: Dark Ties, в которой главным героем станет антагонист оригинала Йошитака Мине.

Dark Ties будет доступна как отдельное приложение: при запуске сборника игроки смогут выбрать, начать с обновлённой истории Кирю в Kiwami 3 или же сразу отправиться в Камурочо, чтобы увидеть события глазами Мине.

По словам главы студии Масаёси Йокоямы, Dark Ties расскажет оригинальную историю становления персонажа, его первых шагов в преступном мире и сложных отношений с Кандой. Камурочо вновь станет главным центром событий, но разработчики обещают множество дополнительных локаций и побочных сюжетов, раскрывающих новые грани героя.

Таким образом, фанатов ждёт не просто ремейк третьей части, но и полноценный новый проект во вселенной Like a Dragon. Yakuza 3 Gaiden: Dark Ties станет редкой возможностью взглянуть на культовую серию с неожиданной стороны — через призму одного из самых харизматичных антагонистов.