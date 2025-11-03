Знакомые голоса возвращаются: показан новый трейлер с японской озвучкой Yakuza Kiwami 3

Студия Ryu Ga Gotoku и компания Sega представили свежий трейлер Yakuza Kiwami 3, демонстрирующий японскую озвучку будущего ремейка. Видео длится шесть минут и позволяет вновь услышать знакомые голоса актёров оригинальной Yakuza 3, но теперь в переозвученном и улучшенном качестве.

Проект станет следующим крупным шагом в серии ремейков классических частей франшизы, следуя за Yakuza Kiwami, Kiwami 2 и Like a Dragon: Ishin. Судя по всему, Kiwami 3 обещает стать самым масштабным и технологически продвинутым обновлением на сегодняшний день, а также главным релизом бренда в 2026 году.

Фанаты отмечают, что игра выглядит как полноценный современный проект, а не просто ремастер. Однако вокруг релиза не обошлось без споров: Sega всё ещё не прокомментировала фанатскую кампанию #removekagawa, в рамках которой игроки требуют убрать одного из актёров озвучки из состава.