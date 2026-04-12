ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Yakuza 5 08.12.2015
Экшен, От третьего лица
7.3 113 оценок

Вышла альфа-версия текстового русификатора для Yakuza 5 Remastered - уже переведено около 80% сюжета

AceTheKing AceTheKing
+ ещё 1 картинка

Пользователь Sungoro выпустил альфа-версию 0.12 русификатора для Yakuza 5 Remastered. Релиз предназначен для масштабного тестирования. Разработчик ищет желающих опробовать перевод в деле и сообщить о технических ошибках или опечатках.

Yakuza 5 Remastered: Русификатор (Текст) [v0.12 Alpha] - Тестовая сборка

По словам автора, переведено уже около 80% основного сюжета в виде диалогов и кат-сцен. Полностью завершены все 178 файлов заведений: магазинов, баров и ресторанов. Теперь в меню всё понятно. Досье персонажей, анкеты в кабаре и системные окна также переведены полностью.

Sungoro добавил собственную версию кириллического шрифта, убрав контуры букв для лучшей читаемости. Так же были адаптированы текстуры интерфейса - характеристики, названия глав, имена врагов, для всех пяти главных героев.

Тем не менее, это альфа-версия, поэтому в ней точно есть ошибки. Из-за капризного движка RGG текст местами может обрезаться или оставаться на английском, особенно в мелких побочных квестах. Разработчик знает об этих проблемах и планирует исправить их в следующих патчах.

ПК
6
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий