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Yakuza 6: The Song of Life 17.04.2018
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7 140 оценок

Состоялся релиз нейросетевого русификатора для Yakuza 6: The Song of Life

AceTheKing AceTheKing

Пользователь zveryga5, который ранее выпустил русификаторы для Judgment и Lost Judgment, сообщил о выпуске нейросетевого текстового русификатора для Yakuza 6: The Song of Life.

Yakuza 6: The Song of Life "Русификатор текста - нейро-перевод" [v1] {zveryga5}

Действие игры разворачивается через несколько лет после предыдущей части. Кирю выходит из тюрьмы и узнает, что его приемная дочь Харука пропала. В поисках дочери он отправляется в Хиросиму, в портовый район Онидзима, где сталкивается с местными якудза, тайнами своего прошлого и новой угрозой.

Yakuza 6: The Song of Life доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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