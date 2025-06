Состоялся релиз нейросетевого русификатора для Yakuza 6: The Song of Life

Пользователь zveryga5, который ранее выпустил русификаторы для Judgment и Lost Judgment, сообщил о выпуске нейросетевого текстового русификатора для Yakuza 6: The Song of Life.

Действие игры разворачивается через несколько лет после предыдущей части. Кирю выходит из тюрьмы и узнает, что его приемная дочь Харука пропала. В поисках дочери он отправляется в Хиросиму, в портовый район Онидзима, где сталкивается с местными якудза, тайнами своего прошлого и новой угрозой.

Yakuza 6: The Song of Life доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.