Для Yakuza: Kiwami и Yakuza: Kiwami 2 вышли обновления с лицензионной музыкой и русской локализацией

Сегодня ночью издательство SEGA выпустила крупные обновления для Yakuza: Kiwami и Yakuza: Kiwami 2.

Издатель решил распространять новые версии в виде отдельных игр - владельцы оригинальных Yakuza: Kiwami и Yakuza: Kiwami 2 могут обновиться до новых версий за $2. Для новых покупателей цена осталась такой же, как и на оригинальные игры - в отличии от недавней Yakuza 0: Director's Cut.

Обновления вернули в Yakuza Kiwami лицензированную музыку, чего игроки давно ждали. Кроме того, обе игры получили поддержку ряда локализаций, в том числе официальную текстовую локализацию на русский язык.