Джек Блэк мечтает сыграть "пухлого американца" в экранизации Yakuza

За последние годы Джек Блэк, звезда таких хитов, как «Школа рока» и «Джуманджи», прочно закрепил за собой статус одного из главных голливудских «геймеров». Он уже успел озвучить культового Боузера в фильмах по Super Mario Bros. и сыграл Стива в экранизации Minecraft. Но амбициозный комик не собирается останавливаться: теперь его взгляд обратился к легендарной франшизе от Sega.

В недавнем интервью для издания ScreenRant, приуроченном к скорому выходу фильма "Супер Марио: Галактическое кино", Джек Блэк сделал весьма неожиданное заявление. Актер признался, что очень хотел бы поучаствовать в экранизации японской серии криминальных боевиков Yakuza, также известной как Like a Dragon.

Конечно, Блэк понимает всю ироничность своего заявления и осознает, что его комедийный типаж едва ли вписывается в суровый криминальный сеттинг токийского района Камурочо. Однако он считает, что для него могла бы найтись своя, колоритная роль.

Я готов бросить свою шляпу на ринг. Не знаю, найдутся ли там для меня роли... например, пухлого американца. Но вы поговорите со мной. Sega, звякните мне!

— пошутил актер.

Несмотря на шутливый тон, участие Джека Блэка в качестве экстравагантного второстепенного персонажа в стиле безумных побочных заданий, которыми так славится серия Like a Dragon, выглядит не такой уж невозможной идеей.