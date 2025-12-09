ЧАТ ИГРЫ
Yakuza: Kiwami 29.08.2017
Экшен, Адвенчура, Открытый мир, Песочница
8.3 242 оценки

Обновления с русской локализацией для Yakuza Kiwami и Yakuza Kiwami 2 задержатся до 11 декабря

AceTheKing AceTheKing

Компания SEGA объявила о переносе выхода обновлений для Yakuza Kiwami и Yakuza Kiwami 2. Изначально релиз планировался на 8 декабря, но теперь они выйдут 11 декабря.

Обновления вернут в Yakuza Kiwami лицензированную музыку, чего игроки давно ждали. Кроме того, обе игры получат поддержку ряда локализаций, в том числе официальную текстовую локализацию на русский язык.

Обновления будут доступны бесплатно.

-zotik-

3 дня это фигня.

Lady_Leda

Я уже лет 6 минимум хотела устроить марафон данной серии игр т.к. тогда перспективы переводов давали на это повод и надежду. Но вот оканчивается 2026 год, где уже сам издатель умудряется сделать для нас перевод в отличии от наших соотечествеников которые заявили, что они его делаю, далее он уже готов и идет редактура который уже будет как раз пару лет к ряду. Что я хочу сказать, спасибо сеге, что хотя бы в таком виде он будет, на наших расчитывать уже просто глупо т.к. явно будут делать еще серии kiwami вплоть до 6 части, где с большой вероятностью будет перед и для нас.

ratte88

Чую, кивами они до годов 28 делать будут ибо ещё спиноффы были, их наверное тоже ремастернут

Lady_Leda ratte88

Все равно быстрее, чем сибирь или драконы родят свои переводы)

