Обновления с русской локализацией для Yakuza Kiwami и Yakuza Kiwami 2 задержатся до 11 декабря

Компания SEGA объявила о переносе выхода обновлений для Yakuza Kiwami и Yakuza Kiwami 2. Изначально релиз планировался на 8 декабря, но теперь они выйдут 11 декабря.

Обновления вернут в Yakuza Kiwami лицензированную музыку, чего игроки давно ждали. Кроме того, обе игры получат поддержку ряда локализаций, в том числе официальную текстовую локализацию на русский язык.

Обновления будут доступны бесплатно.