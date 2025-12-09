Обновления с русской локализацией для Yakuza Kiwami и Yakuza Kiwami 2 задержатся до 11 декабря

Компания SEGA объявила о переносе выхода обновлений для Yakuza Kiwami и Yakuza Kiwami 2. Изначально релиз планировался на 8 декабря, но теперь они выйдут 11 декабря.
Обновления вернут в Yakuza Kiwami лицензированную музыку, чего игроки давно ждали. Кроме того, обе игры получат поддержку ряда локализаций, в том числе официальную текстовую локализацию на русский язык.
Обновления будут доступны бесплатно.
3 дня это фигня.
Я уже лет 6 минимум хотела устроить марафон данной серии игр т.к. тогда перспективы переводов давали на это повод и надежду. Но вот оканчивается 2026 год, где уже сам издатель умудряется сделать для нас перевод в отличии от наших соотечествеников которые заявили, что они его делаю, далее он уже готов и идет редактура который уже будет как раз пару лет к ряду. Что я хочу сказать, спасибо сеге, что хотя бы в таком виде он будет, на наших расчитывать уже просто глупо т.к. явно будут делать еще серии kiwami вплоть до 6 части, где с большой вероятностью будет перед и для нас.
Чую, кивами они до годов 28 делать будут ибо ещё спиноффы были, их наверное тоже ремастернут
Все равно быстрее, чем сибирь или драконы родят свои переводы)