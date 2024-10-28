По словам главы Ryu Ga Gotoku Studio, Yakuza Kiwami "разлетается как горячие пирожки" на Switch

После долгих лет ожиданий серия Yakuza наконец дебютировала на Nintendo Switch с выпуском Yakuza Kiwami, и, по словам разработчиков из Ryu Ga Gotoku Studio, спрос оказался феноменальным. Директор студии Масаёси Ёкояма на недавней трансляции отметил, что игра «продается как горячие пирожки», а реальный спрос значительно превысил ожидания компании.

«Думаю, я смотрел на это слишком консервативно», — признался Ёкояма, комментируя результативность порта на новой платформе.

Желание увидеть Yakuza на Switch среди поклонников франшизы назревало уже давно. И вот, когда игра стала доступна, она моментально завоевала популярность. Вопрос о том, появятся ли и другие части Yakuza на Switch, остается открытым, но RGG Studio и Sega явно вдохновлены успехом Yakuza Kiwami.