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Yakuza: Kiwami 29.08.2017
Экшен, Открытый мир, Песочница
8.3 192 оценки

По словам главы Ryu Ga Gotoku Studio, Yakuza Kiwami "разлетается как горячие пирожки" на Switch

butcher69
Новости

После долгих лет ожиданий серия Yakuza наконец дебютировала на Nintendo Switch с выпуском Yakuza Kiwami, и, по словам разработчиков из Ryu Ga Gotoku Studio, спрос оказался феноменальным. Директор студии Масаёси Ёкояма на недавней трансляции отметил, что игра «продается как горячие пирожки», а реальный спрос значительно превысил ожидания компании.

«Думаю, я смотрел на это слишком консервативно», — признался Ёкояма, комментируя результативность порта на новой платформе.

Желание увидеть Yakuza на Switch среди поклонников франшизы назревало уже давно. И вот, когда игра стала доступна, она моментально завоевала популярность. Вопрос о том, появятся ли и другие части Yakuza на Switch, остается открытым, но RGG Studio и Sega явно вдохновлены успехом Yakuza Kiwami.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Hall_1920

Ещё бы русич добавили. И была бы вообще БОМБА!!! Но и так сойдёт

0
Wolfenstein

Марио добавили чтоль ?

-1
антон фекалис

неинтересно, очередная азиатская игра про япошек от япошек. скип

-5