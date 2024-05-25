SEGA сомневалась в шансах на успех первой части Yakuza и не хотела выделять деньги на её разработку

Ведущий японской программы Weekly Ochiai Тосихиро Нагоси, бывший креативный директор Sega и создатель серии Yakuza / Like a Dragon, рассказал, как SEGA изначально сомневалась в шансах на успех первой части Yakuza, настолько, что существовал риск, что она никогда не будет выпущена.

Говоря о первой Yakuza, Нагоси хотел объяснить атмосферу, царившую в индустрии видеоигр в то время. Японские игры больше не доминировали в мировых чартах бестселлеров, и все большее значение приобретали американские и европейские игры. Компаниям, производящим видеоигры, в том числе и SEGA, было довольно сложно выпускать успешные игры.

Это привело к формированию менталитета, согласно которому нужны были только игры, которые могли бы понравиться широкой публике, игры, которые можно было бы продавать где угодно и кому угодно. Многие продюсеры, в том числе и я, считали именно так. Но этот менталитет не приводил к решению проблемы, и я видел, как многие предложения становились все более и более заниженными, когда продюсеры пытались что-то изменить в соответствии с указаниями руководства.

Ситуация заставила Нагоси усомниться в себе. "Вот с чего все началось".

А Yakuza? Как SEGA отреагировала на предложение создать такую игру?

Конечно, оно было категорически отвергнуто. Ведь это полностью противоречило тому, что я говорил ранее о привлечении масс. Дети не смогли бы в нее играть, она не подходила ни для женщин, ни для иностранной аудитории. В этом смысле она никак не могла быть одобрена без борьбы.

К счастью, даже для SEGA, Нагоси не сдался, потому что чувствовал, что Yakuza все еще может быть успешной благодаря своей сильной идентичности. Проблема заключалась в том, чтобы доказать это SEGA. Одобрение пришло после трех попыток и, по его словам, было очень вымученным. Преодолев это препятствие, Нагоси сразу же столкнулся с другим: согласованием своего видения с видением команды разработчиков:

Я хотел, чтобы это была игра, которая заставляла бы вас делать все возможное, чтобы прожить еще один день. Я помню, как часто напоминал людям об этом.

Yakuza наконец-то вышла на рынок, а остальное уже история. Первая глава разошлась тиражом в 1 миллион копий. Вторая вышла в следующем году, спеша нагнать волну. Однако SEGA опасалась, что серия не выстрелит. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что это не так.