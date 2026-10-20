Умер актёр озвучки Yakuza Хироси Цутида

Японский актёр озвучки Хироси Цутида, известный по роли Кадзуки в серии Yakuza, скончался в возрасте 54 лет. По данным его агентства, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Актёр умер 11 октября, а официальное объявление появилось 20 октября.

После публикации новости поклонники и представители игровой индустрии начали выражать соболезнования. В их числе оказалась студия RGG Studio, разработчик серии Like a Dragon. Команда посвятила Цутиде памятное сообщение в социальных сетях, отметив его вклад в Yakuza и выразив соболезнования близким актёра.

Цутида впервые озвучил Кадзуки в 2005 году. Его последней работой в серии стала Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, вышедшая в 2026 году. За пределами франшизы актёр также исполнял роли Трона в Kingdom Hearts II, Зазаламеля в Soulcalibur и Отиса в Final Fantasy XIV: Dawntrail. В его послужном списке были и другие игровые серии, включая Tekken, Armored Core VI: Fires of Rubicon, Nioh, Star Ocean и Dragon’s Dogma: Dark Arisen.

Цутида активно работал и за пределами видеоигр. Он участвовал в японском дубляже аниме «Атака титанов», озвучивал персонажей в Pokémon и появлялся в проектах Power Rangers Lost Galaxy, KPop Demon Hunters и Ultraman Decker.

Одной из его заметных работ стала японская версия мультфильма Disney «Тачки», в которой Цутида подарил голос Молнии Маккуину. Его карьера охватывала несколько десятилетий и включала роли в играх, анимации и игровых телепроектах.