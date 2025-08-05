Yakuza Kiwami и Kiwami 2 получат официальный перевод на русский язык, но пока только на Switch 2

Студия RGG объявила, что Yakuza Kiwami и Yakuza Kiwami 2 выйдут на Nintendo Switch 2 уже 13 ноября — и впервые обе игры получат официальные русские субтитры.

Кроме русского перевода, в список новых языков вошли французский, итальянский, немецкий, испанский, латиноамериканский испанский и бразильский португальский. Все субтитры будут доступны сразу на старте. Пока неизвестно, доберётся ли перевод до других платформ, но пользователям ПК можно не волноваться — энтузиасты наверняка быстро адаптируют его самостоятельно.

Обе игры являются ремейками классических частей серии: Kiwami переосмысляет первую Yakuza, а Kiwami 2 — вторую. Ранее проекты выходили на ПК, PlayStation и Xbox, а первая Kiwami уже успела появиться на оригинальной Switch, где получила тёплый приём игроков.