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Yakuza: Kiwami 29.08.2017
Экшен, Адвенчура, Открытый мир, Песочница
8.2 234 оценки

Yakuza Kiwami и Kiwami 2 получат официальный перевод на русский язык, но пока только на Switch 2

butcher69 butcher69

Студия RGG объявила, что Yakuza Kiwami и Yakuza Kiwami 2 выйдут на Nintendo Switch 2 уже 13 ноября — и впервые обе игры получат официальные русские субтитры.

Кроме русского перевода, в список новых языков вошли французский, итальянский, немецкий, испанский, латиноамериканский испанский и бразильский португальский. Все субтитры будут доступны сразу на старте. Пока неизвестно, доберётся ли перевод до других платформ, но пользователям ПК можно не волноваться — энтузиасты наверняка быстро адаптируют его самостоятельно.

Обе игры являются ремейками классических частей серии: Kiwami переосмысляет первую Yakuza, а Kiwami 2 — вторую. Ранее проекты выходили на ПК, PlayStation и Xbox, а первая Kiwami уже успела появиться на оригинальной Switch, где получила тёплый приём игроков.

11
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Бэтмен из Блавикена

Ощущение, что японские игровые студии подкидывают монету, когда решают локализовать какую-то старую игру. То Nier Automata перевели только на Сыч, то Якудзу 0 даже в виде переиздания оставили без локализации, то теперь переводят 1 и 2.

8
spaMER_ID

Отбирают деньгу у одного персонажа?!

4
Kamishini1993

Нинтендо защитница русского языка, на игры где столько лет не было русского выпускают переводы и не в первый раз уже, теперь даже хочется чтоб поскорее остальные части вышли

2
Simiola1

Хотел поиграть Луиджи меньшее 3 - русского языка нет! Это так нинка русский язык защищает?😂

1
Viking90

Kamishini1993, братан, нинтендо никакая не защитница, ее действия исходят от другого.

-zotik-

Оо круто лед тронулся. Жду на плойку и ворвусь

F0XDIE

Это все понятно, эмулятор где?

Simiola1

На ПК давно русификаторы есть)