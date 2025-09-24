Yakuza Kiwami и Kiwami 2 выйдут на PS5 и Xbox Series в начале декабря - ПК-версии получат перевод на русский язык

SEGA и Ryu Ga Gotoku Studio объявили, что Yakuza Kiwami и Yakuza Kiwami 2 выйдут для PlayStation 5 и Xbox Series 8 декабря по всему миру. Ранее эти версии были выпущены для Switch 2 13 ноября, а 9 декабря обновится и ПК-версия с поддержкой новых языков, включая русский.

Yakuza Kiwami — это экстремальный ремейк игры, с которой почти 20 лет назад началась легенда серии. Игроки снова окунутся в Токио, играя за бывшего якудзу Кадзуму Кирю, чтобы раскрыть заговор на 10 миллиардов иен, опираясь на свои кулаки и непоколебимую решимость.

Yakuza Kiwami 2 продолжает историю «Дракона Додзимы». Кирю возвращается, чтобы противостоять «Дракону Кансай» Рюдзи Годе, разворачивая эпическую войну между соперничающими кланами якудза.

Впервые обе игры будут поддерживать французский, итальянский, немецкий, испанский, латиноамериканский испанский, бразильский португальский и русский языки, что делает их ещё доступнее для международной аудитории.

Эти классические ремейки позволят новым и старым фанатам снова пережить культовые события, теперь с улучшенной графикой, динамичными боями и полной локализацией. Предзаказы уже доступны, а полное возвращение Кадзумы Кирю в его легендарной истории стартует 8 декабря 2025 года.