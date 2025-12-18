Авторы Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties раскрыли подробности о мини-играх и сюжетных линиях

Издательство SEGA совместно со студией Ryu Ga Gotoku Studio поделилось свежей информацией и скриншотами проекта Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties. Разработчики подробно рассказали о новых активностях, персонажах и боевых системах, которые ждут игроков в обновленной версии третьей части и сюжетном ответвлении. Выход игры запланирован на 12 февраля 2026 года.

В Yakuza Kiwami 3 Кадзума Кирю сможет посещать додзё Миязато для тренировок в стиле Рюкю. Наставником героя станет мастер кобудзюцу и владелец бара Chura по имени Мия-сан, роль которого исполнил Мичитака Кикучи. Несмотря на отсутствие учеников в зале, этот персонаж обладает серьезными боевыми навыками. Игрокам предстоит сдавать экзамены, чтобы получить доступ к секретным техникам стиля.

Значительной частью игрового процесса станет активность Bad Boy Dragon, в которой Кирю придется возглавить банду девушек-делинквентов Haisai Girls для защиты Окинавы от группировки Tokyo Night Terrors. Лидером отряда выступает Цубаса, сыгранная Анной Ямаки, а одним из ярких персонажей истории станет Дог Бой в исполнении Догмы Казами. Геймеры смогут участвовать в масштабных потасовках с участием до 20 союзников против сотни врагов, а также настраивать внешний вид бойцов и улучшать мотоциклы.

Система побочных историй также получила развитие. Одной из ключевых фигур станет японская суперзвезда Акико Вада, которая появится в игре в роли самой себя. По сюжету она прибывает на Окинаву для съемок телешоу Akko-san Please! Leisure Travel и просит Кирю помочь ей узнать больше о местных достопримечательностях.

Для сюжетной линии Dark Ties авторы представили подпольный бойцовский клуб Hell’s Arena в Камурочо. Ёситака Мине намерен уничтожить организаторов этого турнира, лично участвуя в смертельных схватках. Игрокам будут доступны режимы Hellish Brawl с классическими дуэлями и Survival Hell, где необходимо пройти подземелье, избегая охотников и сражаясь с боссами в масках животных.

Релиз Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties состоится на платформах PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Switch 2 и ПК.