Amazon этой осенью выпустит сериал по мотивам знаменитой японской серии Yakuza

Весьма неожиданно к списку успешных киноадаптаций сразу после The Last of Us и недавнего Fallout может присоединиться серия Yakuza. Знаменитая серия японских боевиков от разработчиков из студии Ryu ga Gotoku и SEGA официально получит высокобюджетную экранизацию в виде сериала на шесть эпизодов. В производстве адаптации принимают участие непосредственно авторы самой игры и Amazon.

Сразу после анонса киноадаптации Yakuza была объявлена и дата премьеры. Фанатам не придется ждать выхода сериала по мотивам игры еще несколько лет. Выход всех эпизодов на сервисе Amazon Prime состоится уже этой осенью. Сюжет сериала обещает рассказать историю становления главного героя франшизы Казумы Кирю, которого сыграет известный японский актер Такэути Рёма. История будет основана на персонажах и событиях из игр, но при этом для неё используется оригинальный сценарий.

Постановщиком сериала выступит Масахару Такэ, который больше всего известен по сериалу "Голый режиссер". Как оказалось, он давно знаком с игровой франшизой Yakuza и ему было интересно поработать над таким проектом, который сможет раскрыть её предысторию в сериале с живыми актерами.

Премьера шоу запланирована на 24 октября 2024 года.