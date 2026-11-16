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Yakuza: Like a Dragon 10.11.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.3 374 оценки

GameSir выпустила контроллер G7 Pro с дизайном по мотивам Yakuza: Like a Dragon

KoRnEr KoRnEr

GameSir G7 Pro Like a Dragon Edition переносит дух Камурочо в дизайн контроллера: на корпусе воспроизведена татуировка дракона Казумы Кирю, использована серебристо-малиновая цветовая гамма костюма и герб клана Тодзё. В комплект входит эксклюзивная светящаяся док-станция.

Технические особенности

  • Подключение: Xbox Wireless, ПК и Android; на ПК поддерживается проводное соединение и беспроводное 2,4 ГГц с частотой опроса 1000 Гц.
  • Джойстики: GameSir Mag-Res TMR с защитой от дрейфа.
  • Переключатели: двухрежимные — плавные аналоговые нажатия с эффектом Холла или чёткие микропереключатели.
  • Кнопки ABXY: оптические микропереключатели.
  • Дополнительные кнопки: четыре переназначаемые.
  • Гироскоп: встроенный, на ПК можно назначить на джойстики, кнопки или мышь.
  • Вибрация: четыре вибромотора.
  • Аккумулятор: 1200 мАч.
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Кастомизация

Контроллер получил трёхкомпонентную магнитную лицевую панель, сменные D-pad и двухцветные глянцевые кнопки ABXY. Настройка выполняется через ПО GameSir Nexus: можно менять кривые стиков, назначение кнопок и вибрацию.

Комплектация

В коробке: эксклюзивная зарядная станция клана Тодзё, сменные крестовины, беспроводной адаптер и месячная подписка на Xbox Game Pass Ultimate.

Контроллер ориентирован на поклонников серии Like a Dragon и игроков, которым нужна турнирная точность в сочетании с тематическим дизайном. Цена и дата старта продаж будут объявлены позже.

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Комментарии:  7
Ваш комментарий
ratte88

Зарядник окей, но дизайн геймпада такое себе.

Anglerfish

Эх, жаль уже купил пятого Вейдера :'(