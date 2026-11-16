GameSir выпустила контроллер G7 Pro с дизайном по мотивам Yakuza: Like a Dragon

GameSir G7 Pro Like a Dragon Edition переносит дух Камурочо в дизайн контроллера: на корпусе воспроизведена татуировка дракона Казумы Кирю, использована серебристо-малиновая цветовая гамма костюма и герб клана Тодзё. В комплект входит эксклюзивная светящаяся док-станция.
Технические особенности
- Подключение: Xbox Wireless, ПК и Android; на ПК поддерживается проводное соединение и беспроводное 2,4 ГГц с частотой опроса 1000 Гц.
- Джойстики: GameSir Mag-Res TMR с защитой от дрейфа.
- Переключатели: двухрежимные — плавные аналоговые нажатия с эффектом Холла или чёткие микропереключатели.
- Кнопки ABXY: оптические микропереключатели.
- Дополнительные кнопки: четыре переназначаемые.
- Гироскоп: встроенный, на ПК можно назначить на джойстики, кнопки или мышь.
- Вибрация: четыре вибромотора.
- Аккумулятор: 1200 мАч.
Кастомизация
Контроллер получил трёхкомпонентную магнитную лицевую панель, сменные D-pad и двухцветные глянцевые кнопки ABXY. Настройка выполняется через ПО GameSir Nexus: можно менять кривые стиков, назначение кнопок и вибрацию.
Комплектация
В коробке: эксклюзивная зарядная станция клана Тодзё, сменные крестовины, беспроводной адаптер и месячная подписка на Xbox Game Pass Ultimate.
Контроллер ориентирован на поклонников серии Like a Dragon и игроков, которым нужна турнирная точность в сочетании с тематическим дизайном. Цена и дата старта продаж будут объявлены позже.
Зарядник окей, но дизайн геймпада такое себе.
Эх, жаль уже купил пятого Вейдера :'(