Разработчики Yakuza придерживаются принципа: каждая игра делается как последняя

По словам исполнительного продюсера серии Like a Dragon Масаёси Ёкоямы, в Ryu Ga Gotoku Studio действуют согласно принципу: каждую новую часть создают так, будто она способна поставить точку в истории франшизы. Эта философия также определяет судьбу нынешнего главного героя — Ичибана Касуги.

Как отметил Ёкояма в беседе с Famitsu, понимание серии как долгоиграющего проекта пришло к команде лишь к выходу Yakuza 3. Изначально первая часть задумывалась как полноценная и законченная история. Однако базовый подход к разработке остался прежним.

«Даже сейчас, при работе над серией, я делаю каждую игру с мыслью, что она может стать последней. Я, например, всё ещё не планирую, что будет с Ичибаном Касугой вперёд»

Продюсер добавил, что специально создавать «раскрученных» персонажей студия не стремится. Успех героев, по его мнению, — прямое следствие успеха самой игры.

«Я убеждён, что персонаж не станет популярным, если игра продаётся плохо. Поэтому я никогда не занимался созданием героев с расчётом на их будущую известность»

На данный момент последней крупной игрой серии остается Like a Dragon: Infinite Wealth, выпущенная около двух лет назад. Затем вышел спин-офф Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Параллельно студия трудится над другими проектами, такими как Virtua Fighter 6 и ремейк Yakuza Kiwami 3, ремастер-версия которого вскоре исчезнет из продажи.

Очередную основную часть Like a Dragon, по приблизительным оценкам, стоит ждать не ранее 2028 года.