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Yakuza: Like a Dragon 10.11.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.3 369 оценок

Женщины скупают до 70% мерча по франшизе Like a Dragon, даже не играя в сами игры - статистика Sega

Gruz_ Gruz_

Большую часть покупателей сувенирной продукции по культовой криминальной серии Like a Dragon (ранее Yakuza) составляют женщины. Об этом в интервью изданию Nikkei сообщил исполнительный директор Sega Сюдзи Уцуми. По его словам, от 60% до 70% продаж сопутствующих товаров приходится именно на женскую аудиторию, что стало неожиданностью для индустрии.

Такой показатель выглядит парадоксально, поскольку сюжет франшизы разворачивается в закрытом и патриархальном мире японской мафии. Женские персонажи в играх чаще всего остаются на втором плане, выступая в роли романтических интересов или украшения кадра. Тем не менее харизма главных героев смогла привлечь огромную фанбазу, которая активно поддерживает бренд финансово.

Глава Sega подчеркнул, что значительная часть этих покупательниц никогда самостоятельно не запускала игры. С приключениями Кадзумы Кирю и Итибана Касуги они знакомятся со стороны — благодаря прохождениям, обзорам и фанатскому контенту на YouTube.

Подобная тенденция наглядно доказывает эффективность «трансмедийного» подхода, на который сейчас делает ставку Sega. Неиграющая аудитория становится критически важным бизнес-сегментом, поэтому компания планирует еще активнее продвигать свои франшизы через фильмы, сериалы, книги и сувениры.

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Комментарии:  10
Ваш комментарий
Egik81
По его словам, от 60% до 70% продаж сопутствующих товаров приходится именно на женскую аудиторию, что стало неожиданностью для индустрии

Кто не знает психологию особенно поведенческую может и удивился бы таким цифрам.

10
Zere

Судя по изображению, мерч очень даже неплохо может выглядеть, по лучше обычных купальников:) Вот и скупают

2
Крококусь

и где селфи покупательниц в купальниках?)

1
Комментарий удален
KeshaGod97

Я тоже считал себя мужчиной пока не увидел ГОРО МАДЖИМУ