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Like a Dragon: Ishin! 22.02.2014
Экшен
7.7 141 оценка

Для Like a Dragon: Ishin! вышел нейросетевой текстовый русификатор - спустя три года после релиза игры

AceTheKing AceTheKing

Теперь русскоязычные фанаты серии наконец-то смогут пройти Like a Dragon: Ishin! на русском языке: несмотря на то, что её релиз состоялся ещё в 2023 году, полноценный русификатор всего сюжета она получила лишь сейчас.

В октябре пользователь onethousandsummers сообщил о выпуске нейросетевого текстового русификатора для Like a Dragon: Ishin!. Актуальная версия русификатора 1.3.2.

Like a Dragon: Ishin! "Полный нейросетевой русификатор - 68 тысяч строк текста и кириллица"

Сюжет Yakuza Ishin раскручивается вокруг одного из самых интересных периодов в истории современной Японии – Периода Мэйдзи (1868-1912 года). Игроков ждут заговоры, дворцовые перевороты и страна, раздираемая внутренними противоречиями.

ПК 7
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