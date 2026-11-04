Для Like a Dragon: Ishin! вышел нейросетевой текстовый русификатор - спустя три года после релиза игры

Теперь русскоязычные фанаты серии наконец-то смогут пройти Like a Dragon: Ishin! на русском языке: несмотря на то, что её релиз состоялся ещё в 2023 году, полноценный русификатор всего сюжета она получила лишь сейчас.

В октябре пользователь onethousandsummers сообщил о выпуске нейросетевого текстового русификатора для Like a Dragon: Ishin!. Актуальная версия русификатора 1.3.2.

Сюжет Yakuza Ishin раскручивается вокруг одного из самых интересных периодов в истории современной Японии – Периода Мэйдзи (1868-1912 года). Игроков ждут заговоры, дворцовые перевороты и страна, раздираемая внутренними противоречиями.