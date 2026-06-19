В Steam вышла демо-версия хоррора Yandere Virus от студии-разработчика Moka Sphere. Играть можно как в одиночку, так и вместе с тремя друзьями. Игрокам предстоит исследовать кладбище в поисках Платонических Тыкв и работать в команде, чтобы создавать Платоническую Энергию. Главная задача - лечить зараженных друзей и спасаться от безжалостного Вируса Яндере. Однако доверять спутникам нельзя: в любой момент они могут заразиться.

Демо-версия создана для сбора обратной связи, которая повлияет на финальную версию проекта. Разработчики приглашают всех желающих принять участие в тестировании - как в одиночку, так и в компании трех друзей. Игру уже можно добавить в список желаемого, чтобы не пропустить полноценный релиз 18 августа 2026 г.