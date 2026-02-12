Кооперативный хоррор Yapyap продался тиражом 500 тысяч копий за неделю после релиза

Инди-хит Yapyap, построенный на кооперативном безумии и магическом хаосе, разошёлся тиражом более 500 тысяч копий всего за несколько дней после запуска. Игра вышла в Steam 3 февраля, а уже к 9 февраля разработчики из студии Maison Bap сообщили о преодолении полумиллионной отметки.

По словам команды, успех оказался неожиданным: «Нас поддержало гораздо больше людей, чем мы могли представить. Это по-настоящему сюрреалистично», — написали авторы в обращении к сообществу.

Yapyap позиционируется как магический кооперативный хоррор на шестерых игроков. В отличие от многих представителей жанра, где нужно выносить добычу из опасных локаций, здесь игрокам предлагают сеять хаос и разрушение. В арсенале — заклинания с голосовым управлением, что добавляет элемент импровизации и весёлого абсурда. Проект во многом продолжает тренд так называемых «friendslop»-игр — кооперативных развлечений, делающих ставку на совместный фан и стриминговый потенциал.

На данный момент рейтинг Yapyap в Steam держится на уровне «очень положительных» отзывов (82%). Среди основных претензий игроков — сравнительно небольшое количество контента. Разработчики уже работают над исправлением ошибок и оптимизацией, а расширение наполнения обещают анонсировать позже.

Несмотря на споры вокруг термина «friendslop», который часть индустрии считает пренебрежительным, спрос на подобные проекты продолжает расти. Судя по стремительному старту Yapyap, формат кооперативного хаоса с элементами хоррора и магии ещё долго останется востребованным.