ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
YAPYAP 03.02.2026
Ужасы, Инди, От первого лица, Фэнтези, Кооператив
4.5 12 оценок

Кооперативный хоррор Yapyap продался тиражом 500 тысяч копий за неделю после релиза

IKarasik IKarasik

Инди-хит Yapyap, построенный на кооперативном безумии и магическом хаосе, разошёлся тиражом более 500 тысяч копий всего за несколько дней после запуска. Игра вышла в Steam 3 февраля, а уже к 9 февраля разработчики из студии Maison Bap сообщили о преодолении полумиллионной отметки.

По словам команды, успех оказался неожиданным: «Нас поддержало гораздо больше людей, чем мы могли представить. Это по-настоящему сюрреалистично», — написали авторы в обращении к сообществу.

Yapyap позиционируется как магический кооперативный хоррор на шестерых игроков. В отличие от многих представителей жанра, где нужно выносить добычу из опасных локаций, здесь игрокам предлагают сеять хаос и разрушение. В арсенале — заклинания с голосовым управлением, что добавляет элемент импровизации и весёлого абсурда. Проект во многом продолжает тренд так называемых «friendslop»-игр — кооперативных развлечений, делающих ставку на совместный фан и стриминговый потенциал.

На данный момент рейтинг Yapyap в Steam держится на уровне «очень положительных» отзывов (82%). Среди основных претензий игроков — сравнительно небольшое количество контента. Разработчики уже работают над исправлением ошибок и оптимизацией, а расширение наполнения обещают анонсировать позже.

Несмотря на споры вокруг термина «friendslop», который часть индустрии считает пренебрежительным, спрос на подобные проекты продолжает расти. Судя по стремительному старту Yapyap, формат кооперативного хаоса с элементами хоррора и магии ещё долго останется востребованным.

4
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий