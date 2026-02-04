Состоялся релиз YAPYAP - хоррор, в котором нужно управлять магией с помощью голоса

Студия Maison Bap представляет YAPYAP - магический хоррор с поддержкой до 6 игроков, где нужно произносить заклинания в микрофон. Игра доступна на PC (Steam). Проект имеет полную поддержку русского языка.

По сюжету игрок и его союзники - это маги, которых призвал могущественный волшебник и потребовал посеять хаос в башне его врага. Предстоит проникать на объект и искать артефакты, с помощью которых можно испортить имущество - устроить там полный хаос: ломая мебель, забивая туалеты и выполняя "норму вандализма" любыми доступными способами. Хоррорная составляющая проявляется через встречи с монстрами, которые таятся в тёмных коридорах башни.

Важная геймплейная особенность заключается в том, что заклинания нужно колдовать голосом - использовать микрофон. Громкость и произношение влияют на их силу.

Спектр самих заклинаний максимально широкий: левитация; телепортирование; маскирование; превращения в рыбу; толкания; клонирования; а также ломайте, подкидывайте, сбивайте с толку и многое другое.

Игру можно приобрести со скидкой 20% до 17 февраля по цене: 308 RUB / 180 UAH