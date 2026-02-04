ЧАТ ИГРЫ
YAPYAP 03.02.2026
Ужасы, Инди, От первого лица, Фэнтези, Кооператив
3.5 6 оценок

YAPYAP ворвалась в топ Steam: кооперативный хоррор обошёл крупных конкурентов

В Steam появилась новая сенсация продаж. Игра YAPYAP, о которой ещё недавно почти никто не слышал, показала впечатляющий старт и уже на следующий день после релиза заняла шестое место в чарте бестселлеров платформы.

По выручке проект сумел обойти даже ARC Raiders, уступив лишь таким титанам, как Helldivers 2 и Counter-Strike 2. Одновременно в YAPYAP играло более 8600 пользователей, что лишь подчёркивает внезапную популярность новинки.

YAPYAP — это кооперативный хоррор с выраженным юмористическим уклоном, рассчитанный на компанию до шести человек. Игрокам предстоит пробраться в башню коварного волшебника и устроить там тотальный хаос. Геймплей намеренно простой и доступный, но именно это, в сочетании с весёлой атмосферой, сделало игру привлекательной для широкой аудитории.

