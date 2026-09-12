Студия Gozgames анонсировала приключенческий экшен-платформер YerAna: The Tree of Life

Студия Gozgames представила свой новый проект под названием YerAna: The Tree of Life, создаваемый на базе графического движка Unreal Engine. Сюжетная линия приключенческого экшена посвящена юной ученице шамана по имени Ана. Героиня отправляется в опасное путешествие по оскверненным слоям мистического Древа Жизни, чтобы отыскать своего пропавшего наставника, известного как Дочь Огня по имени Эдже. В процессе спасательной операции шаманке предстоит пройти духовные испытания и восстановить нарушенный баланс природы, которую поглощает скверна.

Игровой процесс сочетает в себе исследование пространств, элементы трехмерного платформера и решение пространственных головоломок. Перемещение между парящими островами и ветвями Древа Жизни включает полеты на планере над глубокими пропастями с использованием восходящих воздушных потоков, а также преодоление препятствий с помощью прыжков по платформам с магическими рунами. На уровнях разбросаны разнообразные загадки, требующие активации древних механизмов, каменных тотемов и поворотных кругов с символами для открытия запертых дверей.

Важную роль в приключении играет спутник главной героини в виде священной птицы, напоминающей сову. Пернатый помощник сопровождает шаманку на протяжении всего пути и позволяет использовать особые способности восприятия. При активации навыка совы игровое окружение подсвечивается призрачным синим контуром, что помогает находить скрытые лестницы, тайные проходы и важные для взаимодействия объекты на локациях.

Боевая система выполнена в реальном времени с упором на дистанционные заклинания, маневренность и уклонения от вражеских выпадов. Вооружившись магическим посохом, героиня запускает во врагов стихийные сгустки энергии, способные поджигать или оглушать цели. Среди противников встречаются как гигантские ядовитые скорпионы и вооруженные щитами гуманоидные бойцы, так и масштабные боссы, вроде многоглазого растительного чудовища по имени The Mother, требующего постоянного движения по арене.

Исследование мира подкрепляется механикой сбора ценных ресурсов и усилений. Разрушая глиняные кувшины и осматривая скрытые уголки уровней, Ана накапливает эссенции душ, а на вершинах некоторых колонн спрятаны сундуки с особыми красными рунами. Сюжетное и игровое развитие завязано на поиске камней Яда и небесных порталов, открывающих путь в Древние Архивы, хранящие утраченные знания о прошлом мира.

Как сообщили представители студии Gozgames, официальная презентация проекта намечена на сентябрь, а уже в октябре пользователи платформы Steam смогут опробовать бесплатную демоверсию. Игра планируется к релизу на PC, а также консолях PlayStation 5, Xbox и Nintendo. При этом страница проекта в сервисе Valve указывает на полное отсутствие русской локализации, ограничиваясь исключительно английским текстом и озвучкой, а точная дата полноценного релиза и системные требования пока остаются неизвестными.