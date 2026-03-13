NPC становится героем: анонсирована необычная головоломка Yerba Buena

Издатель Focus Entertainment и студия Mad About Pandas представили Yerba Buena — необычный головоломный платформер от первого лица. Игра разрабатывается для PlayStation 5, Xbox Series X and Series S и ПК, где она выйдет через Steam. Точная дата релиза пока не объявлена.

События игры разворачиваются в сюрреалистичном мире, который на самом деле является заброшенной видеоигрой. Главная героиня — девушка по имени Барб, живущая как обычный NPC. Однако всё меняется, когда загадочный сбой начинает разрушать её мир и угрожает городу, вдохновлённому Сан-Франциско 1970-х годов.

Чтобы остановить надвигающуюся угрозу, Барб получает доступ к мощному устройству под названием Осциллятор. С его помощью игроки смогут копировать движение и физические свойства различных объектов и применять их к другим элементам окружения. Например, можно придать столу упругость батута, переместить целое здание через квартал или даже превратить твёрдую стену в воздух.

Игрокам также предстоит выследить опасную банду байкеров и раскрыть тайну странного сбоя, который искажает реальность. Разработчики обещают необычные головоломки, возможность комбинировать способности Осциллятора и историю о том, как обычный NPC может стать главным героем собственного мира.