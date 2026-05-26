Состоялся релиз приключенческого платформера-головоломки Yerba Buena на ПК и консолях

Издательство Focus Entertainment и студия Mad About Pandas объявили о выпуске приключенческого платформера-головоломки Yerba Buena. Проект стал доступен 26 мая 2026 года на PC, PlayStation 5, а также Xbox Series X и S.

Действие Yerba Buena разворачивается в заброшенном мире видеоигры, вдохновленном Сан-Франциско 1970-х годов. Главной героиней выступает девушка по имени Барб, которая является неигровым персонажем (NPC). Ей предстоит выйти за рамки своей привычной роли, чтобы спасти родной город от таинственного глюка, опасной банды байкеров и зловещего заговора. Помогать героине в этом приключении будут ее друзья и неожиданные союзники.

Основной особенностью игрового процесса является использование специального устройства под названием осциллятор. Этот прибор позволяет применять механику копирования и вставки, с помощью которой игроки могут переносить физические свойства и состояние объектов на другие предметы. Например, можно скопировать упругость батута и наложить ее на обычный стол, превратить твердые стены в воздух или перемещать здания. Разработчики предлагают решать пространственные головоломки, комбинируя различные характеристики предметов.

За разработку проекта отвечала независимая студия Mad About Pandas, ранее выпустившая игру Hitchhiker: A mystery game. Над созданием Yerba Buena в течение 3 лет трудилась команда примерно из 30 человек. Визуальный стиль игры сочетает трехмерную графику и двумерную стилизованную иллюстрацию. При создании внешнего облика авторы вдохновлялись современной анимацией, детально изучая архитектуру, транспорт и моду 1970-х годов для придания окружению убедительности.

Игра доступна для покупки в цифровом магазине Steam по цене 1199 рублей. Также пользователи могут бесплатно опробовать демонстрационную версию, весь прогресс из которой будет перенесен в полную версию после покупки. Для запуска игры на минимальных настройках в разрешении 1920x1080 при 30 кадрах в секунду потребуется компьютер с процессором Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600, видеокартой Nvidia GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580 и 8 ГБ оперативной памяти. Разработчики отмечают, что для стабильной работы игры обязательно наличие твердотельного накопителя (SSD).