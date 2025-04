Новый трейлер Yes, Your Grace: Snowfall раскрывает дату выхода в начале мая

Сиквел популярной игры об управлении королевством, Yes, Your Grace: Snowfall, выходит 8 мая 2025 года на ПК (Steam). Версии для Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch появятся позже в течение года. Разработкой вновь занимается студия Brave at Night.

Игрокам предстоит вновь занять трон Даверна и управлять ресурсами, принимая сложные моральные решения. Вас ждёт кинематографическая история, вдохновлённая славянским фольклором. В тронный зал хлынут просители — с бедами, просьбами и неожиданными историями. Помочь или отказать — решать вам.

В игре важно не только распределять ресурсы, но и нанимать агентов с уникальными способностями. Но будьте осторожны: личные связи и амбиции ваших подчинённых могут привести к беде.

И, конечно, забота о семье — ключ к стабильности. Именно близкие станут вашей опорой в предстоящей войне и помогут вернуть Даверну былое величие.