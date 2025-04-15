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Yes, Your Grace: Snowfall 08.05.2025
Ролевая, Стратегия, Средневековье
7.5 16 оценок

Новый трейлер Yes, Your Grace: Snowfall раскрывает дату выхода в начале мая

butcher69 butcher69

Сиквел популярной игры об управлении королевством, Yes, Your Grace: Snowfall, выходит 8 мая 2025 года на ПК (Steam). Версии для Xbox Series, Xbox One и Nintendo Switch появятся позже в течение года. Разработкой вновь занимается студия Brave at Night.

Игрокам предстоит вновь занять трон Даверна и управлять ресурсами, принимая сложные моральные решения. Вас ждёт кинематографическая история, вдохновлённая славянским фольклором. В тронный зал хлынут просители — с бедами, просьбами и неожиданными историями. Помочь или отказать — решать вам.

В игре важно не только распределять ресурсы, но и нанимать агентов с уникальными способностями. Но будьте осторожны: личные связи и амбиции ваших подчинённых могут привести к беде.

И, конечно, забота о семье — ключ к стабильности. Именно близкие станут вашей опорой в предстоящей войне и помогут вернуть Даверну былое величие.

5
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Majester

Интересная игра.

Только есть моменты бредовые

- милорд, сосед гладит мою кошку, я ему не разрешаю, разберитесь!

- Война грядет мне некогда!

- БУНД!!!

Last Templar

Только прошёл первую часть. Какая же отличная игра. Очень рекомендую, если нормально воспринимаете пиксельную графику.