Сиквел игры Yes, Your Grace представлен на Summer Game Fest ©

Продолжение популярной инди-игры Yes, Your Grace, известной своим высококачественным пиксельным искусством, было представлено на Summer Game Fest. Игра под названием Yes, Your Grace Snowfall, как и ее предшественница, будет "кинематографической ролевой игрой с управлением королевством".

В трейлере показан тот же привлекательный пиксельный арт, который выделял оригинальную игру. Оригинальная игра, в которой управление королевством основывалось на серии двоичных решений, вышла на большинстве основных консолей еще в 2020 году.