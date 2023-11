Закрытая бета Yes, Your Grace: Snowfall стартует на этой неделе

Разработчики из Brave At Night сообщили, что закрытое бета-тестирование кинематографического менеджера королевства Yes, Your Grace: Snowfall стартует позже на этой неделе, 10 ноября, в 19:00 МСК. Заинтересованные игроки могут зарегистрироваться по ссылке.

Yes, Your Grace: Snowfall — это кинематографическая игра по управлению королевством, в которой вы заключаете союзы, поддерживаете своих близких и сражаетесь за свой дом. Управляйте своим королевством в роли Эрика, короля Даверна, управляйте ресурсами, заключайте союзы и заботьтесь о своей семье. Будьте готовы принимать трудные решения и снова и снова сталкиваться с краем сиденья.

Yes, Your Grace: Snowfall расскажет историю Эрика и его королевской семьи, чье королевство снова находится на грани краха. Приготовьтесь потеряться в мире, полном славянских мифов и существ, преодолевайте невзгоды вместе со своей семьей и будьте начеку, ведь на ваш трон всегда кто-то присматривается.

Yes, Your Grace: Snowfall будет включать в себя совершенно новый игровой процесс управления, который бросит вызов вашему стратегическому мастерству. Случайно составленная очередь просителей всегда будет держать вас в напряжении, а имея более одного решения для каждого персонажа, у вас никогда не закончатся варианты. Поддержание баланса ваших ресурсов окажется более сложной задачей, но не волнуйтесь — рядом с вами будет советник, который всегда будет напоминать вам — не все заботятся об интересах Королевства…