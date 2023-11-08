Закрытая бета Yes, Your Grace: Snowfall стартует на этой неделе

Вы — король, которому предстоит управлять своим королевством в условиях холодной зимы и надвигающейся войны. Ваша задача — не только защитить свою семью и свой народ, но и восстановить их веру в вас. Ваш тронный зал будет посещать множество разнообразных персонажей, которые принесут с собой как радость, так и горе. Вы будете слушать их просьбы и жалобы, а также определять, кто из них заслуживает вашего внимания.

Ваше благосостояние зависит от того, как вы распределяете свои ресурсы. Вы можете помогать нуждающимся, отправлять своих агентов на различные задания и выделять деньги из своей казны. Но помните, что вы не можете угодить всем — каждое ваше решение будет иметь последствия. Вы также должны заключать союзы с другими лордами и королями, которые могут поддержать вас или подставить вас. Выбирайте своих друзей и врагов с умом, ведь от этого зависит ваша судьба.

Вы познаете тяжесть королевской короны, когда на вас ляжет ответственность за жизнь каждого человека в вашем королевстве. Но вы не одиноки — ваша семья и верные слуги будут рядом с вами в трудные времена. Вы — их единственная надежда...