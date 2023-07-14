Твин-стик шутер Yet Another Zombie Survivors неплохо стартовал в Steam ©

Вчера дебютировала игра Yet Another Zombie Survivors. Это шутер, разработанный независимой студией Awesome Games. У польской команды есть повод для радости, ведь ее последнее творение успешно дебютировало на рынке.

Yet Another Zombie Survivors доступна в раннем доступе. Авторы предполагают, что в раннем доступе игра проведет около 6-12 месяцев. Цена составляет 308 рублей по скидке 20%, предложение будет действовать до 20 июля. Игра получила теплый прием в цифровом магазине Steam - 92% игроков хвалят ее, что сервис оценивает как "очень положительный" прием проекта. Рекорд активности в день релиза составил 2621 одновременных игроков, что является хорошим результатом для столь нишевого продукта.

Yet Another Zombie Survivors - это твин-стик шутер, дополненный элементами RPG и roguelike. В соответствии с названием, в игре нам предстоит сразиться с полчищами живых мертвецов. Мы можем управлять как одним героем, так и группой персонажей, а в игру добавлена система развития, позволяющая разблокировать новые навыки и все более совершенное снаряжение.