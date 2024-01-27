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Yet Another Zombie Survivors 13.07.2023
Экшен, Выживание, Вид сверху, Зомби
8.4 48 оценок

Вышел русификатор для игры Yet Another Zombie Survivors

AceTheKing
Новости

Команда Inward Spiral выпустила перевод для игры Yet Another Zombie Survivors. Игра уже полгода находится в раннем доступе в Steam. Yet Another Zombie Survivors представляет из себя изометрический шутер с ролевыми элементами и случайно генерируемыми уровнями. Игра создана независимой студией Awesome Game Studio.

Земля в игре охвачена эпидемией, превращающей людей в кровожадных зомби. Под управлением игрока находится один из выживших, который решил не сдаваться и сражаться до конца. Игра предлагает выбрать одного из нескольких героев с разными характеристиками, оружием и специальными способностями. Можно играть за одного персонажа или сразу за целую команду.

Игра получила хорошие оценки от пользователей: в Steam у проекта 90% положительных обзоров. Дата выхода игры из раннего доступа неизвестна.

Скачать русификатор можно на нашем сайте.

11
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Zlobin_Evgeny

отлично, думаю для тех кто играет новость приятная

0
Jarvis666

Ага-ага, русификатор для ноунейм игры. Конечно же мы всё ждали))

-10
V1RuS.pr||0

нормальная игра,а вот ты "ноунейм" - тебя ни кто не знает, но ты зачем то высрал этот коммент

2
Sneaky Pete V1RuS.pr||0

Как никто? Это же Джарвис - ИИ железного человека !

3