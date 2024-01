Вышел русификатор для игры Yet Another Zombie Survivors

Команда Inward Spiral выпустила перевод для игры Yet Another Zombie Survivors. Игра уже полгода находится в раннем доступе в Steam. Yet Another Zombie Survivors представляет из себя изометрический шутер с ролевыми элементами и случайно генерируемыми уровнями. Игра создана независимой студией Awesome Game Studio.

Земля в игре охвачена эпидемией, превращающей людей в кровожадных зомби. Под управлением игрока находится один из выживших, который решил не сдаваться и сражаться до конца. Игра предлагает выбрать одного из нескольких героев с разными характеристиками, оружием и специальными способностями. Можно играть за одного персонажа или сразу за целую команду.

Игра получила хорошие оценки от пользователей: в Steam у проекта 90% положительных обзоров. Дата выхода игры из раннего доступа неизвестна.

Скачать русификатор можно на нашем сайте.