Вышел русификатор для игры Yet Another Zombie Survivors

Твин-стик шутер с ролевыми элементами и случайно генерируемыми уровнями. Игра создана независимой студией Awesome Game Studio из Польши.

Сюжет игры не отличается оригинальностью. Земля охвачена эпидемией, превращающей людей в кровожадных зомби. Под вашим управлением находится один из выживших, который решил не сдаваться и сражаться до конца.

Игра предлагает вам выбрать одного из нескольких героев с разными характеристиками, оружием и специальными способностями. Вы можете играть за одного персонажа или сразу за целую команду. Ваша цель — уничтожать толпы зомби, используя различное оружие от холодного до ракетниц. По ходу игры вы развиваете своих героев, открывая новые виды оружия и умения.