Ylands от создателей Arma и DayZ появится этим летом на Switch

Известная чешская студия Bohemia Interactive готовится покорить гибридную консоль ещё одной своей игрой. Ylands с подзаголовком Nintendo Switch Edition поступит в продажу 20 июня этого года. Примечательно, что Ylands станет второй игрой чешских разработчиков, портированной на популярную гибридную консоль, после успешного опыта с многопользовательским шутером Vigor.
В основе геймплея Ylands лежат такие активности, как исследование живописных локаций, плавание по бескрайним водным просторам, создание всевозможных предметов и строительство собственных сооружений. Кроме того, игра содержит ненавязчивые элементы выживания, добавляющие происходящему толику напряжения и реализма.
Центральное место в приключениях Ylands занимает собственный корабль, который игроки смогут всесторонне настраивать и улучшать. Это надёжное судно послужит верным спутником в путешествиях через шесть разнообразных регионов, каждый из которых наполнен уникальными представителями фауны, причудливыми растениями и непредсказуемыми событиями.
Другой немаловажной особенностью игры является внушительная система крафта, предлагающая игрокам использовать тысячи различных предметов для создания всего, что только может подсказать фантазия. По мере прогресса геймеры будут продвигаться по обширному технологическому древу, открывая доступ к новым рецептам и возможностям.
Хотя на данный момент Ylands уже доступна на ПК через Steam, отзывы игроков носят смешанный характер. Остаётся надеяться, что версия для Nintendo Switch сумеет исправить недочеты оригинала и предложить поклонникам приключений по-настоящему интересный игровой опыт.