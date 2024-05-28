Ylands от создателей Arma и DayZ появится этим летом на Switch

Песочница-адвенчура с элементами исследования мира и платформа для создания кастомных игр в диапазоне от простых игровых сценариев до усложненных геймплейных режимов.

Игра отличается мультипликационным визуальным стилем и позволяет создать модифицируемый остров — yland. Его можно разместить где угодно в игровом мире, и остров «подхватит» локальную флору и фауну, а также климатическую зону.

В Ylands можно играть как одному, так и с друзьями. Проект предлагает полностью интерактивный мир с тысячами объектов, с которыми можно взаимодействовать: использовать, находить, крафтить и т.д.

Как и в Minecraft, в Ylands перед вами открывается безграничный простор для действий. Вы можете добывать ресурсы, приручать животных, варить зелья, конструировать целые корабли и делать многое другое. Встроенный редактор позволит проектировать собственные уровни и приключения и делиться ими с другими игроками.

Игра была выпущена в ноябре 2015 года в качестве тайтла раннего доступа, распространяемого исключительно через официальный сайт. В четвертом квартале 2017 года состоится релиз в раннем доступе Steam, а полгода спустя выйдет полная версия игры.