"Заберите мои деньги": гигантский кот из Ylem's Cat покорил игроков, а реакция на игру уже стала вирусной

Ylem’s Cat стремительно набирает популярность в социальных сетях благодаря одной простой, но крайне необычной идее: у главной героини есть домашний кот, который способен превращаться в гигантского зверя и сражаться вместе с ней. После показа игры на gamescom 2026 пользователи уже активно обсуждают проект и мечтают поскорее в него поиграть.

Особенно игроков впечатлила возможность взаимодействовать с Мио не только во время сражений, но и при исследовании мира. Кот может менять размер, помогать в бою и даже реагировать на действия хозяйки. В одном из эпизодов трейлера героиня использует отражение стрелы, чтобы играть с ним, словно с лазерной указкой.

Именно поведение гигантского питомца стало главным поводом для шуток. Пользователи уже представляют, что произойдёт, если огромный кот внезапно решит побегать по комнате или устроить очередной приступ безумия.

«Брат, забери мои деньги прямо сейчас!» — написал один из игроков. Другой предложил представить, как кошка такого размера начинает носиться по комнате в приступе возбуждения. Ещё один пользователь пошутил, что с учётом переменчивого характера собственного питомца он, скорее всего, не пережил бы встречу с его гигантской версией.

Некоторые игроки также сравнивают Мио с Трико из The Last Guardian, отмечая необычное поведение животного и саму идею построения приключения вокруг связи человека и питомца.

Ylem’s Cat пока не получила точную дату выхода, но разработчики планируют выпустить игру в 2028 году. Судя по реакции аудитории, ждать её игрокам будет особенно тяжело.