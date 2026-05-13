Студия Level-5 пригрозила судебными исками за незаконное распространение её игр

Японская компания Level-5, известная по сериям Inazuma Eleven и Yo-kai Watch, 13 мая выпустила официальное заявление касательно пиратства своих видеоигр.

Согласно опубликованному сообщению, разработчики зафиксировали случаи несанкционированного копирования и распространения своих проектов в некоторых онлайн сообществах. Компания предупредила о готовности принять юридические меры против любых действий, нарушающих авторские права. Сюда входят воспроизведение, модификация, редактирование, распространение или продажа программного обеспечения Level-5 без соответствующего разрешения.

Хотя студия не уточняет конкретные случаи нарушений, многие связывают это заявление с фанатским проектом, который недавно привлек внимание японской и международной аудитории в социальной сети X. Проект был анонсирован 10 мая и представлял собой неофициальный испанский ремейк Yo-kai Watch 2 для консолей, мобильных устройств, ПК и гарнитур виртуальной реальности, создаваемый полностью с 0 на движке Unity. Этот анонс вызвал резкую критику со стороны японского сообщества по причине возможных юридических проблем. Судя по недавнему заявлению Level-5 и последующему удалению аккаунта автора ремейка, разработка этого проекта с высокой вероятностью будет прекращена.

В контексте этих событий отмечается, что проблема пиратства японских проектов за последние 3 года стала более острой.