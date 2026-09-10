Yo-kai Watch 2: Haunted Domain также выйдет на PS5 и PC - ремейк расширит оригинальную игру

LEVEL-5 объявила, что Yo-kai Watch 2: Haunted Domain, недавно представленная новая версия Yo-kai Watch 2, выйдет не только на Nintendo Switch 2. Ремейк также будет доступен на PlayStation 5 и PC через Steam. Дату релиза компания пока не раскрыла.

О проекте рассказал генеральный директор LEVEL-5 Акихиро Хино во время трансляции LEVEL-5 Vision 2026 II Dream. По его словам, разработчики намерены сохранить то, за что игроки полюбили Yo-kai Watch 2, одновременно полностью обновив визуальную часть и представив игру как новый проект.

Основой для Haunted Domain станет Yo-kai Watch 2: Psychic Specters — расширенная версия второй части серии. При этом LEVEL-5 не ограничится улучшением графики. Разработчики планируют добавить дополнительный сюжетный контент и новых йо-каев, которые появятся наряду со знакомыми существами.

Таким образом, Haunted Domain будет не просто технически обновлённой версией оригинальной Yo-kai Watch 2. LEVEL-5 стремится сохранить знакомую основу игры, но дополнить её новым содержанием, чтобы ремейк представлял интерес как для поклонников серии, так и для тех, кто впервые познакомится с этой частью.

Компания пока не объявила дату выхода Yo-kai Watch 2: Haunted Domain. Известно лишь, что версии для Nintendo Switch 2, PlayStation 5 и PC будут выпущены одновременно.