Состоялся релиз хакерского экшена Yolo Space Hacker 2 с реальными инструментами взлома

Студия BKNLab представила продолжение своей серии симуляторов под названием Yolo Space Hacker 2 Mission Bahamas. Проект сочетает в себе элементы приключения, стратегии и глубокого погружения в технические аспекты информационной безопасности.

Геймплей новинки строится на чередовании 2 основных режимов. Первый представляет собой экшен от третьего лица, где игроку необходимо исследовать локации, использовать стелс-механики и применять различное тактическое оборудование. В распоряжении протагониста находятся электрическая снайперская винтовка, кибербинокль для удаленного взаимодействия с объектами, парашют для десантирования и дрон для разведки труднодоступных мест.

Второй слой игрового процесса фокусируется на реалистичном взломе цифровых систем. Разработчики интегрировали в игру настоящие инструменты, используемые специалистами по кибербезопасности, а также полноценную виртуальную машину на базе Linux. Игрокам доступен функциональный веб-браузер, позволяющий анализировать исходный код страниц, использовать инструменты разработчика и эксплуатировать уязвимости серверов, включая SQL-инъекции и подбор паролей методом перебора.

Пользователям предстоит выполнять связанные между собой сюжетные миссии. Среди них заявлены отключение станции глушения спутников, физическое проникновение на территорию охраняемого военного лагеря и проведение комплексного теста безопасности банка Багамских островов. Для успеха потребуется комбинировать навыки поиска информации в открытых источниках, подготовку вредоносного ПО и организацию точечных фишинговых атак.

В Yolo Space Hacker 2 предусмотрена гибкая настройка сложности, позволяющая переключаться между режимами для новичков и экспертов в любой момент. На текущий момент проект не имеет официального перевода на русский язык и доступен только с английской и французской локализацией. Системные требования включают 64-разрядный процессор, 8 гигабайт оперативной памяти и около 30 гигабайт свободного места на диске.