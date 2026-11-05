Трилогия Yomawari добралась до PlayStation 5 с тремя историями о ночных кошмарах

NIS America выпустила на PlayStation 5 сборник хорроров Yomawari: The Long Night Collection и отдельную игру Yomawari: Lost in the Dark. Вместе они предлагают познакомиться с тремя частями серии, в которых милый пиксельный стиль контрастирует с мрачными историями и пугающими существами, скрывающимися в темноте.

The Long Night Collection объединяет Yomawari: Night Alone и Yomawari: Midnight Shadows. В первой истории девочка отправляется на поиски пропавшей сестры, а во второй школьницы Юи и Хару сталкиваются с потусторонними угрозами. Lost in the Dark рассказывает о героине, которой нужно исследовать ночные улицы родного города, восстановить утраченные воспоминания и снять наложенное на неё проклятие.

Во всех трёх играх предстоит исследовать опасные районы, искать предметы и секреты, избегать призраков и использовать укрытия, чтобы пережить встречу с ними. В Lost in the Dark также появилась возможность настраивать внешность главной героини.

5 ноября 2026 года обе игры вышли на PlayStation 5. При этом Lost in the Dark уже доступна на PlayStation 4, Nintendo Switch и PC, а The Long Night Collection ранее выходила на Nintendo Switch.