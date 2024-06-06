Анонсирована обновлённая версия 3D-платформера Yooka-Laylee с новыми и улучшенными функциями

Компания Playtonic Games анонсировала Yooka-Replaylee, переработанную и улучшенную версию выпущенного в 2017 году платформера Yooka-Laylee для ПК (Steam). Поклонники могут ожидать новых испытаний, секретов, механики и разных опций доступности.

В этом выпуске будет оркестровый саундтрек, карта, новая валюта и несколько вариантов настройки. Судя по описаниям на странице магазина Steam, это звучит как совершенно новая игра.

В частности, были переработаны анимация и графика, улучшены производительность и разрешение, а также внесены улучшения в существующие внутриигровые испытания наряду с включением новых. Новая валюта выпадает приспешниками антагониста Capital B.

Новая карта мира сопровождается трекером испытаний, чтобы более прозрачно сообщать о прогрессе. Более того, Tonics вернулись с возможностью экипировать несколько изменяющих игру улучшений, что позволяет индивидуально настраивать игрока. У Vendi также есть новые товары. Набор приемов также был изменен для большей плавности при комбинировании приемов.