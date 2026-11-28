Независимая студия Playtonic Games прокомментировала недовольство владельцев консолей Microsoft, которые обратили внимание на отсутствие Xbox Series X|S в списке платформ обновлённого издания Yooka-Laylee and the Impossible Lair: Definitive Edition. Как выяснилось, разработчикам пришлось отказаться от этой версии из-за финансовых затрат и технических сложностей.

Релиз Definitive Edition намечен на 15 декабря для ПК, PlayStation 5 и Nintendo Switch 2. В обновлённую версию войдут поддержка частоты 120 кадров в секунду, улучшенное освещение, обновлённые текстуры и тени, а также дополнение Trowzer's Top Tonic Pack. В официальном обращении к игрокам студия извинилась перед поклонниками Xbox и пояснила, что как небольшая команда вынуждена жёстко расставлять приоритеты.

«Мы видим отзывы по поводу отсутствия поддержки Xbox Series X|S и хотели бы прояснить причины этого решения. Выпуск Yooka-Laylee and the Impossible Lair: Definitive Edition на PlayStation 5 и Nintendo Switch 2 стал для нас увлекательным приключением. К сожалению, нам пришлось расставить приоритеты из-за технических сложностей и затрат, связанных с созданием этой обновлённой версии, поэтому в обозримом будущем мы не можем пообещать релиз на дополнительных платформах», — заявили в Playtonic Games.

Разработчики добавили, что прекрасно понимают разочарование фанатов, но в нынешних условиях расходы на портирование для них попросту нерентабельны.

Впрочем, технический специалист Digital Foundry Джон Линнеман поспешил успокоить владельцев консолей Microsoft. По его словам, пропуск переиздания не станет для них большой потерей, поскольку версия игры для Xbox One X по обратной совместимости и так работает в нативном разрешении 4K и на момент выхода была лучшей среди всех консольных вариантов, а визуальные улучшения в новом издании выглядят довольно скромными.