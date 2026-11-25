Playtonic Games анонсировала Yooka-Laylee and the Impossible Lair: Definitive Edition — улучшенное переиздание платформера 2019 года. Оно выйдет 15 декабря на PlayStation 5, Nintendo Switch 2 и PC. Приятный бонус для тех, кто уже приобрёл оригинал в Steam: новая версия станет доступна в виде бесплатного обновления.

Главным улучшением станет техническая сторона. На PlayStation 5 и Switch 2 игра получит режим с частотой до 120 кадров в секунду, более высокое разрешение, улучшенное освещение, окружающую окклюзию и детализированные тени. Владельцев консоли Sony также ждут два оркестровых саундтрека. На PC появятся аналогичные графические улучшения и новая настройка Ultra. В состав Definitive Edition войдёт и дополнение Trowzer’s Top Tonic Pack.

В основе игры останется знакомое приключение Юки и Лейли. Игрокам предстоит исследовать красочный двухмерный мир с трёхмерным оформлением, преодолевать платформенные испытания, сражаться с противниками и искать секреты. Особенность проекта заключается в том, что уровни можно менять прямо через Надземный мир: затапливать, замораживать и даже переворачивать, открывая альтернативные маршруты и новые варианты прохождения.

Исследование карты здесь не менее важно, чем сами платформенные испытания. Выполняя задания, находя секретные монеты T.W.I.T. и открывая скрытые проходы, игроки смогут добраться до дополнительных уровней и спасти членов Королевского пчелиного батальона. Каждая спасённая пчела увеличивает запас здоровья для финального испытания.

Главной проверкой навыков станет Невозможное логово Капитана Би — сложное испытание, к которому можно отправиться практически в любой момент. Чем больше уровней пройдёт игрок и чем больше пчёл спасёт, тем проще ему будет справиться с финальным препятствием. Дополнительно предусмотрено более 60 тоников, позволяющих менять внешний вид персонажей, эффекты и особенности игрового процесса.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair: Definitive Edition появится 15 декабря на PS5, Switch 2 и PC через Steam. Владельцам оригинальной игры в Steam переиздание достанется бесплатно.