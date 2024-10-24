Ремейк Yooka-Laylee выйдет не только на ПК, но и на консолях

Игра Yooka-Replaylee, переработанная версия популярного 3D-платформера Yooka-Laylee (2017), вскоре выйдет не только на ПК (Steam), но и на PlayStation 5, Xbox Series, а также на будущую консоль, которая станет преемником Nintendo Switch.

Компания-разработчик Playtonic Games объявила о выходе игры на новые платформы, подтвердив также, что на выставке EGX London 2024 (с 25 по 27 октября) можно будет поиграть в новую улучшенную локацию «Glitterglaze Glacier».

Yooka-Replaylee — это модернизированная и улучшенная версия классического коллекционного 3D-платформера, созданного талантами, работавшими над играми Banjo-Kazooie и Donkey Kong Country. Игра предлагает массу новых испытаний, наряду с обновленными задачами из оригинала. Игроки вновь смогут исследовать огромные открытые миры в роли милого дуэта Yooka и Laylee, наслаждаясь улучшенной графикой и анимацией, а также потрясающим оркестровым саундтреком.

Сюжет игры рассказывает о злодее Capital B, который хочет украсть все книги в мире и превратить их в деньги. Однако в его планы вмешиваются Юка и Лейли, отправляясь в опасное приключение по фантастическим мирам, чтобы вернуть украденную могущественную книгу.