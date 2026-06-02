В сети неожиданно обнаружили новую игру по Yooka-Laylee

Похоже, серия Yooka-Laylee готовится к расширению. Пользователи заметили в базе SteamDB упоминание проекта под названием Super Yooka-Laylee Kart, который пока официально не анонсирован.

Судя по названию и найденным изображениям, разработчики из Playtonic решили попробовать себя в жанре картинговых гонок. В Steam уже появилась страница закрытого плейтеста, хотя подробностей о проекте пока нет.

Для серии это станет заметной сменой направления. После выхода оригинальной Yooka-Laylee в 2017 году франшиза получила ремейк Yooka-Replaylee, а также платформер Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Теперь герои, вероятно, пересядут за руль гоночных болидов.

Жанр картингов давно стал популярным среди игровых маскотов — свои гонки в разное время получили Mario, Sonic, Crash Bandicoot, Kirby и многие другие известные серии. Теперь к ним может присоединиться и Yooka-Laylee.

Официального анонса от Playtonic пока не было, однако найденный плейтест намекает, что раскрытие проекта может состояться уже в ближайшее время.