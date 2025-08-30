Yooka-Replaylee выйдет 9 октября: ремастер платформера получит скидку для владельцев оригинала

После месяцев ожиданий студия Playtonic объявила дату релиза ремастера своего 3D-платформера 2017 года — Yooka-Replaylee выйдет 9 октября на Xbox Series X/S, PS5, PC и Nintendo Switch 2.

Цифровая версия будет стоить 29,99 долларов, а физическая копия для консолей обойдётся в 49,99 долларов, причём издание для Switch 2 будет включать полную игру на картридже. Владельцы оригинала получат скидку 30%, но только при покупке на той же платформе или в рамках одной консольной экосистемы.

По словам директора Playtonic Гэвина Прайса, новая версия создана, чтобы «сиять на всех платформах» и с первого дня будет доступна на Switch 2. Он отметил, что ремастер стал «больше, ярче и смелее», а команда воплотила в нём множество идей, о которых мечтала ещё в 2017 году.

Yooka-Replaylee сохраняет основу оригинальной истории, но включает новые сюжетные элементы, обновлённую графику, переработанные уровни и систему тоников, а также улучшенные камеру и управление. Все движения героя теперь доступны с самого начала. Кроме того, полностью обновлён Rextro’s Arcade, где появились свежие платформенные испытания.

Игрокам остаётся дождаться октября, чтобы снова отправиться в красочный мир Yooka и Laylee, на этот раз с ещё более богатым контентом и современным визуальным стилем.