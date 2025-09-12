Йоши возвращается: Nintendo анонсировала Yoshi and the Mysterious Book для Switch 2

Nintendo завершила презентацию Nintendo Direct громким анонсом — новой самостоятельной игры про зелёного динозаврика. Yoshi and the Mysterious Book выйдет весной 2026 года эксклюзивно для Nintendo Switch 2 и станет первым большим проектом про Йоши со времён Yoshi’s Crafted World (2019).

Как и классические части серии, новинка представляет собой 2D-платформер, но с оригинальным визуальным стилем и необычной завязкой. По сюжету на пути Йоши появляется загадочная говорящая книга, и каждый уровень игры превращается в её страницу. Игрокам предстоит исследовать фантастические миры, открывать новые механики и постепенно заполнять книгу.

В дебютном трейлере показали, как Йоши сможет использовать растения, чтобы менять окружение и прокладывать путь к цели. Эти элементы обещают расширить классический геймплей, сохранив при этом фирменное очарование серии.

Пока Nintendo лишь слегка приоткрыла завесу тайны, но поклонников ждёт полноценное возвращение Йоши в новой истории, которая обещает стать важной вехой для франшизы.