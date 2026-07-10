Yoshi and the Mysterious Book получила бесплатную демоверсию - первой главы хватит, чтобы оценить всё очарование игры

Nintendo выпустила бесплатную демоверсию Yoshi and the Mysterious Book для Switch 2. Игрокам стала доступна первая глава приключения, позволяющая познакомиться с ключевыми механиками и необычным подходом к исследованию мира. При этом весь достигнутый прогресс можно будет перенести в полную версию игры после покупки.

Yoshi and the Mysterious Book делает ставку не на сражения, а на исследование, головоломки и взаимодействие с окружающей средой. Игровой процесс построен вокруг любопытства игрока: постепенно открывая новые возможности, он получает всё больше способов влиять на мир и продвигаться вперёд.

Несмотря на некоторые технические недочёты в портативном режиме, игру уже успели похвалить за выразительный художественный стиль и увлекательный игровой процесс. Теперь оценить эти особенности можно самостоятельно — без каких-либо затрат. Судя по объёму демоверсии, первой главы вполне достаточно, чтобы понять, стоит ли продолжать путешествие вместе с Йоши.