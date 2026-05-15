Yoshi and the Mysterious Book станет первой игрой Nintendo на Unreal Engine 5 для Switch 2

Nintendo готовит важный технический шаг для Switch 2 — новая игра Yoshi and the Mysterious Book станет первым первым проектом компании, работающим на Unreal Engine 5.

Об этом сообщает GoNintendo со ссылкой на данные с японской обложки игры, где был замечен логотип движка Epic Games. До этого большинство проектов Nintendo использовали Unreal Engine 4, включая Yoshi’s Crafted World, Princess Peach: Showtime! и частично Pikmin 4.

Переход на Unreal Engine 5 выглядит особенно заметным на фоне того, что технология считается требовательной даже для PlayStation 5 и Xbox Series X. Ранее многие эксперты сомневались, что Switch 2 сможет стабильно работать с такими инструментами, как Lumen и Nanite.

Тем не менее, первые игры для новой консоли уже демонстрируют компромиссный подход — без ключевых функций UE5. Теперь же Yoshi and the Mysterious Book может стать своеобразным тестом возможностей системы и оптимизаций, которые потенциально повлияют на будущие проекты других студий.

Релиз игры ожидается 21 мая.