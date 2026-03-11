Yoshi and the Mysterious Book выйдет 21 мая - Nintendo показала новый трейлер

Nintendo представила новый трейлер платформера Yoshi and the Mysterious Book, а также раскрыла дату релиза игры. Проект выйдет 21 мая 2026 года на Nintendo Switch 2 и станет девятой игрой в серии про Йоши.

В центре истории вновь окажется сам Йоши, однако на этот раз его сопровождает необычный персонаж — живая книга по имени Mr. E. Именно она втягивает героя в новое приключение: игрокам предстоит буквально путешествовать по страницам книги и исследовать мир, скрытый внутри неё.

Во время прохождения Йоши будет встречать различных существ и взаимодействовать с ними. Их способности можно использовать для решения задач и преодоления препятствий. Разработчики также обещают множество подсказок и лёгкий юмор, которые будут появляться прямо в мире игры.

Судя по трейлеру, игра сохранит фирменный яркий визуальный стиль серии. Локации выполнены в красочной и мультяшной стилистике, а анимации выглядят плавными и живыми, что подчёркивает лёгкую и дружелюбную атмосферу приключения.

Yoshi and the Mysterious Book была впервые анонсирована в сентябре прошлого года, а новый трейлер даёт более подробное представление о геймплее и мире игры.