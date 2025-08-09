Новое DLC Horny Summer Для Yoshima уже доступно!

Horny Summer DLCHorny Summer для Yoshima: Hentai Simulator доступно в Steam!

Когда жара зашкаливает, пора собираться на море — именно так решают наши герои! Быстро собрав пляжные вещи, вы вместе с Йошимой отправляетесь на побег из повседневности: солнце, волны, коктейли… и кое-что поострее.

В Horny Summer вас ждёт:

💦 Новая сюжетная глава, полная летнего флирта

🏖 Новая локация — жаркий пляж

🔥 Три уникальные анимированные H-сцены

Никаких “посмотрим” — лето уже здесь, и оно обещает быть неприлично жарким. Отправляйтесь в поездку, которую вы точно не забудете!