Новое DLC Horny Summer Для Yoshima уже доступно!

Horny Summer DLCHorny Summer для Yoshima: Hentai Simulator доступно в Steam!
Когда жара зашкаливает, пора собираться на море — именно так решают наши герои! Быстро собрав пляжные вещи, вы вместе с Йошимой отправляетесь на побег из повседневности: солнце, волны, коктейли… и кое-что поострее.
В Horny Summer вас ждёт:
- 💦 Новая сюжетная глава, полная летнего флирта
- 🏖 Новая локация — жаркий пляж
- 🔥 Три уникальные анимированные H-сцены
Никаких “посмотрим” — лето уже здесь, и оно обещает быть неприлично жарким. Отправляйтесь в поездку, которую вы точно не забудете!
Оооо да,хентайчик рулит🤘😋