ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Yoshima: Hentai Simulator 07.03.2025
Адвенчура, Инди, Для взрослых 18+, Аниме
7.4 25 оценок

Новое DLC Horny Summer Для Yoshima уже доступно!

TopHouse TopHouse Официальный аккаунт

Horny Summer DLCHorny Summer для Yoshima: Hentai Simulator доступно в Steam!

Когда жара зашкаливает, пора собираться на море — именно так решают наши герои! Быстро собрав пляжные вещи, вы вместе с Йошимой отправляетесь на побег из повседневности: солнце, волны, коктейли… и кое-что поострее.

В Horny Summer вас ждёт:

  • 💦 Новая сюжетная глава, полная летнего флирта
  • 🏖 Новая локация — жаркий пляж
  • 🔥 Три уникальные анимированные H-сцены

Никаких “посмотрим” — лето уже здесь, и оно обещает быть неприлично жарким. Отправляйтесь в поездку, которую вы точно не забудете!

6
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий