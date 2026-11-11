Издатель You Are Empty оспорил жалобу арт-директора и пообещал вернуть игру в Steam

Издатель You Are Empty: Absolute Edition выступил с ответом после удаления игры из Steam по DMCA-жалобе Дениса Волченко, арт-директора оригинального проекта. В Strategy First заявили, что претензия была подана без оснований, а у компаний есть необходимые договоры и права на распространение игры. Издатель намерен добиться её возвращения в магазин Valve.
Представители компании также обвинили Волченко в продолжительной кампании давления на сотрудников, включая попытки запугивания и публикации в социальных сетях. По словам издателя, конфликт обострился в минувшие выходные, когда разработчик якобы неоднократно обращался к сотрудникам компании через соцсети.
В Strategy First подчеркнули, что уверены в законности своей позиции и считают, что имеющиеся контракты подтверждают права на You Are Empty: Absolute Edition. При этом издатель не стал подробно раскрывать содержание документов, на которые ссылается, и не привёл дополнительных доказательств в поддержку своих обвинений.
Компания заявила, что гордится проделанной работой над Absolute Edition и рассчитывает в ближайшее время вернуть проект в Steam. Также представители издателя отметили важность сохранения видеоигр, добавив, что не намерены отказываться от этой задачи из-за давления.
Этих петухов вообще закрыть надо.
Там игра не стоила внимания даже 20 лет назад , а у них ссач словно это золотая жила , какое же жалкое зрелище
Разумеется, ведь бабки хочет получить, иначе какой смысл было выставлять на продажу. А вообще это напоминает классический сквоттинг, а в данном случае играсквоттинг.
p.s. очень давно в неё играл, зашла и особенно эстетика и декорации грели душу.
Там целый раздел "Адольф геймс" блэт... Почему у них есть игры про Гитлера и на них не жалуются и их не удаляют? // Un Believer
давайте ремейк уже, а тому если что то просто какие-то отчисления, смотря кто по документам прав