Шутер You Are Empty получит обновлённое издание к 20-летнему юбилею - добавят бег, улучшат время загрузки и другое

Шутер You Are Empty, вышедший в 2006 году, получит масштабное обновление для современных систем. Разработчики переработали техническую часть игры, добавили новые функции и улучшения качества жизни, а также включили все официальные локализации.

Обновлённое издание получило поддержку современных и классических геймпадов с тремя пресетами управления благодаря SDL. Кроме того, были исправлены многочисленные графические ошибки и вылеты оригинальной версии, а время загрузки удалось сократить примерно на 800%.

Движок теперь поддерживает актуальные разрешения и широкоформатные экраны. Интерфейс, меню, оружие и видеоролики корректно адаптируются под выбранное разрешение вместо растягивания. Также появились настройка поля зрения, опциональное ограничение частоты кадров, сглаживание до 8x MSAA и анизотропная фильтрация до 16x.

Отдельное внимание уделили стабильности: была исправлена тряска камеры, улучшен оконный режим, а рендеринг на видеокартах Nvidia, AMD и Intel приведён к единому стандарту. Из игры также убрали зависимость от сторонних компонентов и устаревших Windows API.

Среди улучшений качества жизни — возможность скрывать интерфейс горячей клавишей, его автоматическое затухание во время спокойной игры и уменьшенное покачивание камеры. Наконец, в игру добавили спринт, появление которого связано с критикой слишком медленной ходьбы в оригинале.

При этом разработчики предупреждают, что You Are Empty изначально не проектировалась с учётом бега, поэтому в некоторых эпизодах использование спринта может заметно изменить привычный темп игры.

Релиз состоится 27 октября 2026 года на ПК в Steam.